Mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro. Uno dei cantieri del cimitero di Sciacca, temporaneamente sospeso; altre irregolarità in un altro cantiere a Sambuca di Sicilia, ammende e sanzioni per complessivi 14 mila euro e due imprenditori, un quarantenne di Agrigento e un cinquantenne di Cammarata, denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. È questo il bilancio degli ultimi controlli fatti dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento.

Il cantiere edile allestito al cimitero di Sciacca sarebbe stato sospeso per omessa installazione di un quadro elettrico, utilizzo di scale a pioli non a norma e mancata adozione sistemi ritenuta contro pericolo caduta dall’alto. Questo cantiere potrà essere riavviato solo quando l’imprenditore ristabilirà tutte le condizioni di sicurezza. A Sambuca di Sicilia, dove è scattata la denuncia dell’imprenditore cinquantenne di Cammarata, sarebbe stato invece trovato un lavoratore in nero e i lavoratori non sarebbero risultati formati.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp