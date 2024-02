Una giovane mamma licatese ha accompagnato i figli a scuola ed è stata aggredita da un branco di cani randagi davanti all’ingresso dell’istituto “Salvatore Quasimodo” nel quartiere Oltreponte a Licata. Gli animali sarebbero stati 6 e a quanto pare non è la prima volta che creano problemi nella zona. L’aggressione sarebbe avvenuta davanti al cancello della scuola. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, anche grazie all’intervento di insegnanti e personale scolastico, che sentendo le urla della donna si sono precipitati in strada e messo in fuga gli animali. La giovane mamma se l’è vista davvero brutta dato che i cani l’hanno azzannata strappandole parte della giacca. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.