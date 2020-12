Malviventi incappucciati mettono a segno rapina, magro il bottino: 200 euro

Una rapina è stata messa a segno, l’ennesima, ai danni del distributore di carburante “Sicilpetroli. E’ successo sabato pomeriggio, lungo la strada statale 557, in territorio di Ravanusa.

Ad entrare in azione due malviventi, con il volto travisato, e armati. I due hanno minacciato l’operaio addetto, e si sono fatti consegnare tutti i soldi, che aveva in tasca. Magro il bottino: appena 200 euro.

Arraffati i soldi, i due rapinatori si sono immediatamente allontanati a bordo di un’autovettura. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Ravanusa, e i loro colleghi della Compagnia di Licata.

Immediate sono state avviate le ricerche e le indagini.

Con l’ultimo episodio si allunga la lista delle rapine, perpetrate nell’anno in corso in questa parte di territorio. Soprattutto presi di mira distributori di carburante.