Si è intrufolato in piena notte in casa di un anziano e, dopo aver rovistato dappertutto, lo ha aggredito a colpi di bastone prima di fuggire a mani vuote. È successo a Canicattì dove un 88enne è stato picchiato in quello che sembrerebbe un tentativo di rapina. Il malvivente, dopo aver forzato un infisso, è penetrato nell’abitazione del pensionato che in quel momento dormiva.

L’anziano, a causa del trambusto, si è svegliato trovandosi davanti al bandito con il volto travisato da un passamontagna. Il delinquente, vistosi scoperto, ha preso a bastonate il padrone di casa per poi dileguarsi velocemente. A lanciare l’allarme è stato un parente della vittima che ha chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al responsabile.