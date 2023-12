Un malvivente solitario armato di coltello ha messo a segno una rapina in una farmacia di Palma di Montechiaro. Dopo aver minacciato il personale, si è fatto consegnare i soldi custoditi all’interno del registratore di cassa. Poi si è dato alla fuga. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Scattato l’allarme sul posto sono accorse le forze dell’ordine. Sono state avviate le indagini per risalire al bandito. Non è chiaro se ad attenderlo fuori dall’attività lavorativa ci fosse un complice o se abbia agito in solitaria. Al vaglio le immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona.