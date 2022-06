Maltrattamenti in famiglia, dopo la condanna arrestato e portato in carcere

E’ stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione perché riconosciuto responsabile di maltrattamenti contro i familiari. In esecuzione dell’ordine di carcerazione, i carabinieri della Compagnia di Licata hanno arrestato A.A., trentaduenne, di Licata. L’uomo è stato trasferito alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

I maltrattamenti in famiglia, ai danni della moglie nel caso specifico, si sono consumati in provincia di Verona dove il licatese viveva. Il trentaduenne è tornato a Licata, dove era stato posto ai domiciliari. E adesso, appunto, è arrivato l’ordine di esecuzione della detenzione in carcere dove dovrà scontare poco più di due anni.