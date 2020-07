Maltrattamenti in famiglia, chiesto processo per madre e figlio

Il pubblico ministero Gloria Andreoli ha chiesto il rinvio a giudizio di madre e figlio accusati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, lesioni colpose e maltrattamenti di animali.

Si tratta M.C.L.I., di 48 anni di Licata, e il figlio A.M., di 21 anni. Le presunte vittime sono la madre e la sorella dell’imputata, che si sono costituite parti civili, assistite e rappresentate dagli avvocati Angelo Benvenuto e Lucia Amoroso.

L’udienza preliminare è in corso di svolgimento davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto. Il legale difensore degli imputati, l’avvocato Giuseppe Glicerio, ha chiesto il rinvio per valutare il rito abbreviato o il patteggiamento. Si torna in aula il 7 luglio.

La vicenda risale dal gennaio del 2018 all’ottobre del 2019, quando le due donne sarebbero state ripetutamente aggredite e picchiate, a schiaffi e pugni.