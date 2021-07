“Maltrattamenti e abbandono di incapaci”, denunciati gestori centri di salute mentale

I carabinieri dei Nas, nell’ambito di un’attività di ispezioni scattata in tutta Italia, hanno controllato 536 centri di salute mentale, in 122 dei quali (il 22%) sono state accertate irregolarità. Nel corso delle verifiche sono state comminate 141 sanzioni penali e amministrative per un totale di 62 mila euro.

Tra le infrazioni più gravi la contestazione di reati maltrattamento e abbandono di incapaci riscontrati presso due strutture di Agrigento e Sassari, i cui gestori sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per aver ospitato pazienti con patologie mentali in ambienti insalubri, senza assicurare la presenza di figure professionali e un adeguato livello di cura.