Maltempo, tromba d’aria nell’agrigentino: si contano i danni

Una tromba d’aria notturna ha causato paura e danni a Calamonaci, paesino dell’entroterra agrigentino.

Alne travi di legno sono volate giù da unabitazione e sono precipitate all’incrocio tra viale Europa e via Battisti. Oltre alle travi in legno sono cadute anche grosse lastre di eternit che, per fortuna, non hanno portato a conseguenze per le persone.

Danneggiate alcune autovetture, tra cui una Mercedes di proprietà dell’ex sindaco Enzo Inga che aveva lasciato il mezzo proprio nei pressi di via Battisti.

La tromba d’aria si è verificato alle ore 2.30 dell’altra notte e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. (FOTO ARCHIVIO)