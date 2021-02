Maltempo, crolla ramo a Porta di Ponte: danneggiati due scooter

Poteva scapparci una tragedia, questa mattina, in viale Aldo Moro, a pochi metri da Porta di Ponte e via Atenea. Da uno degli alberi, della viletta “Romano”, spezzandosi, si è staccato un grosso ramo, ed ha danneggiato due scooter in sosta. E’ successo questa mattina.

Sono stati i carabinieri e i militari dell’Esercito, in quei momenti di passaggio nella zona, a lanciare l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale con due automezzi, e i responsabili dell’ufficio comunale di competenza.

Danneggiati due scooter e una minicar, regolarmente parcheggiati.