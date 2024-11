La Protezione civile regionale ha diramato per domani, martedì 12 novembre, l’allerta Arancione, perché è previsto il persistere di precipitazioni sparse e diffuse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale in tutta la provincia di Agrigento e in buona parte della Sicilia. “I fenomeni – scrive la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, ha firmato la relativa ordinanza. Tutti gli istituti scolastici della città dei Templi, di ogni ordine e grado, resteranno chiusi, così come sono interdetti parchi e cimiteri cittadini. Il primo cittadino della città dei Templi invita alla prudenza.

Interdizione giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi; Interdizione e l’uso temporaneo dei locali interrati, seminterrati e bassi, in specie se in prossimità di alvei, sponde ed argini di torrenti e/o fiumi già oggetto di precedenti criticità e in particolare in tutta la zona del Viale Emporium (lato fiume Akragas); Sospensione di tutte le manifestazioni/eventi all’aperto, mercati rionali di merci varie; Ai residenti o domiciliati nelle aree già precedentemente vulnerate:

Non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più sicure o comunque limitare gli spostamenti, ed evitare di percorrere strade soggette a frane;

Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;

Evitare di attraversare a piedi e con gli automezzi gli alvei dei corsi d’acqua;

Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;

Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano che strada ed in particolare evitare di utilizzarli per dormire la notte nelle aree ove è noto il rischio di allagamento/alluvione, soprattutto nei siti precedentemente vulnerati;

Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità attraverso, radio TV,Social Networks;

Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rivedi un corso d’acqua in piena;

Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;

Non tentare di arginare la massa d’acqua -spostarsi si piani superiori;

Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;

Allontanarsi dalla località in caso avvertano rumori so sospetti riconducibili all’edificio;

Allontanarsi in caso si ci accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rumori insoliti;

Nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas staccare l’elettricità non dimenticare l’animale domestico se c’è;

Non sostare al di sotto di i una pendice rocciosa non adeguatamente protetta o argillosa;

Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste, dai moli;

Non sostare non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’ alluvione;

Evitare al verificarsi di precipitazioni intense il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, S Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago;

Evitare al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale in tutto il Viale Della Vittoria, Via Giovanni XXIII, Via XXV Aprile, Via Pietro Germi (Villaggio Mosè),usando in caso di estrema necessità percorsi alternativi.

