La protezione civile regionale ha diramato l’allerta arancione, per la giornata di domani, su tutta la provincia di Agrigento. L’avviso per il “rischio meteo-idrogeologico e idraulico” è valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 19 ottobre. In particolare per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si tratta della prima allerta arancione dell’autunno. In queste ore, intanto, i sindaci della provincia, primo fra tutti quello di Agrigento, Franco Miccichè, ha disposto in via precauzionale la chiusura delle scuole.

