Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Agrigento, provocando allagamenti diffusi, danni consistenti e tanta paura in alcune zone della città. I forti rovesci e le intense raffiche di vento, iniziati già nella serata di ieri, sono proseguiti per ben 24 ore senza dare tregua al territorio, mettendo a dura prova la tenuta idrogeologica e la viabilità urbana.

Le precipitazioni eccezionali hanno causato i disagi maggiori e i soliti allagamenti soprattutto nei quartieri più vulnerabili della città, quelli che purtroppo finiscono regolarmente sott’acqua ogni volta che si verificano fenomeni meteorologici particolarmente violenti.

Nella frazione balneare di San Leone, il forte vento ha abbattuto una palma. L’albero si è schiantato al suolo piombando sopra un’auto che si trovava parcheggiata in strada, sfondandone il lunotto posteriore e danneggiando pesantemente la carrozzeria. Fortunatamente non si registrano feriti: all’interno dell’abitacolo, al momento del crollo, non era presente nessuno.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale per rimuovere il fusto e mettere in sicurezza l’intera area, mentre la carreggiata circostante è rimasta a lungo disseminata di detriti, rami e foglie trascinati dalla furia dell’acqua.

Nel quartiere di Monserrato, un altro grosso albero è crollato sotto la spinta delle raffiche di vento. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei pompieri, che hanno dovuto lavorare diverse ore per tagliare il tronco in più pezzi e liberare la sede stradale. Numerose le segnalazioni ai centralini delle forze dell’ordine e dei soccorritori per allagamenti e rami pericolanti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp