Il maltempo che si è abbattuto nell’Agrigentino. Disagi a Cammarata dove alcune strade, tra cui la provinciale Cammarata–Vallelunga, è stata interrotta al traffico a causa di fanghiglia sulla carreggiata, subito dopo il centro commerciale, in prossimità del bivio Casalicchio, poi riaperta alla circolazione, ma soltanto su una carreggiata. A Racalmuto, sono saltati più tombini e nella zona del Carmelo è crollato il muretto della storica fontana di contrada Malati. A Castrofilippo è saltata la corrente elettrica. Ad Agrigento le “solite” arterie allagate a San Leone e alcuni tombini saltati.

La Protezione Civile ha emesso l’allerta “Gialla” per rischio idrogeologico e idraulico per tutta la giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre. In quasi tutto l’Agrigentino si attendono in particolare fenomeni temporaleschi molto intensi e forti raffiche di vento. Maltempo che non risparmia in queste ore Favara e complica le ricerche della trentottenne Marianna Bello, dispersa da quindici giorni. Ricerche che sono temporaneamente sospese, pronte a ripartire dopo le piogge.

Per le ore 17 di oggi, in Prefettura ad Agrigento, è prevista una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Si farà il punto della situazione sulle operazioni di di ricerca della donna. Non c’è certezza naturalmente, perché saranno i vertici provinciali a valutare se proseguire le ricerche della trentottenne. Da indiscrezioni si continuerà a cercarla per tutta la settimana. “Si invitano tutti i cittadini – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo – a prestare la massima attenzione ed evitare zone potenzialmente a rischio perché soggette ad allagamento. Trattandosi di allerta Gialla le scuole sono aperte. Invito comunque alla prudenza”.

