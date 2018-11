Duro lavoro per i vigili del fuoco di Agrigento: il nucleo SAF del Comando provinciale della Città dei templi, con l’ausilio delle ruspe dei pompieri di Enna, ha lavorato per rimuovere un enorme masso di oltre 2 metri cubi, che minacciava la via Principe di Piemonte, nei pressi della strada provinciale 56 che conduce a Siculiana Marina. La strada è stata sgomberata e adesso si aspetta che i tecnici competenti facciano i sopralluoghi necessari per stabilire se può tornare ad essere transitabile.