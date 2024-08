E’ stata momentaneamente chiusa al traffico la strada provinciale 58 nel tratto dalla stazione di Cammarata al bivio della Statale 189 a causa di un pullman finito all’interno di una cunetta. Un incidente senza conseguenze per gli occupanti del mezzo, causato dalla grossa quantità di fango riversatasi sulla carreggiata in seguito al nubifragio che si è abbattuto ieri nell’area montana. All’opera il personale stradale del Libero Consorzio di Agrigento e i Vigili del fuoco per rimettere in carreggiata il pullman e consentire ai mezzi del Settore Infrastrutture Stradali di proseguire nei lavori di sgombero del tracciato dal fango e dai detriti. Alla riapertura della strada si raccomanda la massima cautela a quanti dovessero percorrere la Sp 58.