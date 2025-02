Maltempo in provincia di Agrigento. La Protezione civile regionale ha diramato per la serata di sabato 8 febbraio e per la giornata di domani, domenica 9 febbraio, un’allerta di livello “Arancione” per rischio idrogeologico, con condizioni meteo ritenute “avverse”. La Regione come da tradizione trasferisce ai Comuni la competenza per la gestione delle potenziali situazioni di crisi soprattutto in zone ritenute a rischio inondazione.

