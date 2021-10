Maltempo, disagi e danni: alberi caduti e auto impantanate

Il maltempo, con vento forte e abbondanti precipitazioni che si è abbattuto sulla provincia di Agrigento, ha provocato disagi e qualche danno. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti. A San Leone, ieri sera, alcune auto sono rimaste impantanate nel “fiume” d’acqua che si è formato, lungo il viale delle Dune. Una vettura, in particolare, con all’interno una donna con bambini. Tutti tempestivamente tirati fuori e messi al sicuro. In alcune zone della città si sono registrati allagamenti, ma per fortuna nella gran parte delle strade, tombini e caditoie hanno garantito il regolare deflusso dell’acqua piovana. In via Madonna degli Angeli nel centro storico è caduto un palo che ha danneggiato un furgone. Sul posto gli agenti della Municipale per i rilievi.

Le forti raffiche di vento hanno abbattuto diversi alberi lungo le strade, pali, lamiere e tabelloni. A Licata nell’area residenziale ex Montecatini, accanto alla via Umberto II di Licata, non distante dal centro storico, il vento e la pioggia hanno letteralmente spezzato in due un grosso pino, facendolo precipitare al suolo. C’erano delle auto in transito della zona, ma per fortuna nessuna passava sotto il pino al momento del crollo. Sempre a Licata in via Santa Maria, a pochi metri dall’ingresso del cimitero dei Cappuccini, è collassato un altro albero sulla sede stradale, rendendola impraticabile. In via Boris Giuliano, nei pressi dell’Agenzia delle Entrate, il vento ha provocato il crollo di un palo della luce. Disagi per i portalettere: gli scooter di servizio dei postini, lasciati all’esterno dell’ufficio di piazza Linares sono stati stati abbattuti dal vento.

Nel resto della provincia ad Aragona le folate di vento hanno scoperchiata una casa. A Siculiana un palo dell’illuminazione è crollato al campetto sportivo. Diversi gli alberi e rami caduti lungo le strade provinciali e statali, tra cui verso Raffadali, sulla statale 115 in direzione Palma di Montechiaro, e nella zona tra Canicatti e Castrofilippo.

Per oggi lunedì 25 ottobre resta l’allerta “Arancione” sia da un punto di vista del rischio idraulico che idrogeologico. I sindaci di Agrigento, Ribera, Sciacca, Palma di Montechiaro e Cattolica Eraclea, con propria ordinanza hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.