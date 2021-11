Maltempo, crolla un edificio nel centro di Agrigento: non ci sono feriti

Un nuovo crollo, questa volta addirittura di un edificio, si è verificato nel centro d Agrigento a causa del maltempo.

A cedere è stato un vecchio palazzo di due piani in muratura, disabitato e in stato di abbandono, situato nel centro storico. Il crollo, in Via Garufo, una traversa trafficata della via Duomo, è avvenuto nelle scorse ore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, i quali hanno messo in sicurezza l’area. Non risultano feriti. Torna di grande attualità il tema di messa in sicurezza del centro storico di Agrigento.

I danni del maltempo sono tanti