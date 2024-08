Tragica domenica a lido Rossello, a Realmonte, dove un docente favarese cinquantottenne, Gaspare Alessi, ha perso la vita, annegando. L’uomo stava facendo il bagno quando, all’improvviso, sarebbe stato colto da un malore e non è riuscito più a tornare a riva.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri della Stazione cittadina, assieme ai loro colleghi di Siculiana, che hanno sentito i familiari e i bagnanti, per ricostruire la dinamica dei fatti.

Per il giorno dei funerali, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha già deciso che – così come accaduto per tutte le recenti tragedie che hanno scosso il paese – sarà lutto cittadino.