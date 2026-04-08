Un 65enne di Porto Empedocle anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava all’interno di un supermercato a Realmonte. La tragedia si è consumata in pochi istanti, davanti a numerosi clienti presenti nell’esercizio commerciale.

L’uomo si trovava tra gli scaffali quando si è accasciato a terra. Alcuni presenti hanno subito dato l’allarme al 112. Il personale sanitario del 118, giunto sul posto, ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Per il 65enne non c’è stato nulla da fare e gli operatori sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Realmonte per gli accertamenti del caso.

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