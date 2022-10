Malore a scuola, nuore insegnante

“A nome mio e di tutta la città mi stringo intorno al dolore della famiglia di Giovanna Fabrica, maestra originaria di Naro, che viveva a Cerea, in provincia di Verona, insieme al marito Angelo, e che è stata stroncata da un improvviso malore mentre era a scuola”. Lo dice il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara dopo avere appreso del tragico decesso della narese.

L’insegnante si è sentita male mentre stava facendo lezione nell’istituto scolastico. Vani i tentativi del personale medico di rianimarla. Non c’è stato nulla da fare.

“Giovanna era una donna solare, serena, dolcissima – aggiunge il primo cittadino -. Amava profondamente il suo lavoro di insegnante e i più piccoli. La sua scomparsa lascia attoniti. Un’altra figlia di questa terra che è dovuta andar via, questa volta però per non fare mai più ritorno”.