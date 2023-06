Malamovida, vertice in Prefettura. Romano: “Le ordinanze non bastano”

Fiumi di alcol, risse e degrado, vertice in Prefettura sulla malamovida. Convocato nel pomeriggio di ieri, dal prefetto Filippo Romano il comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La città dei Templi è una di quelle dove maggiormente si sono verificati, nel corso di questi mesi, continui episodi di movida rumorosa con risse, anche tra adolescenti, traffico paralizzato e abbandono di bottiglie di vetro per strada. Non ultima quella del weekend del 2 giugno che ha visto i titolari di strutture ricettive, B&B e semplici residenti esprimere il loro disappunto, tanto che alcuni consiglieri di minoranza hanno portato il caso all’attenzione del Consiglio comunale e dell’amministrazione. “Il problema – ha detto con tono perentorio il prefetto Romano – non si risolve con le sole ordinanze, occorre un regolamento chiaro e inequivocabile”. Argomento che il prefetto conosce bene, essendo stato anche commissario in diversi comuni. A fare allarmare anche i video e le foto diffusi sui social, probabilmente dagli stessi organizzatori, dove si vedono migliaia di persone ammassate nei locali. Nel corso della riunione sono stati chiesti anche maggiori controlli soprattutto nei weekend nei due maggiori centri del capoluogo. Il prefetto ha chiesto pure di fare prevenzione. Ed in questo l’amministrazione comunale dovrà correre ai ripari, predisponendo intanto un piano traffico per decongestionare il lido di San Leone, che, questo va sottolineato, non è solo un luogo di villeggiatura ma un quartiere abitato da quasi 4mila residenti 12 mesi l’anno. Le strade strette della frazione di Agrigento invase da auto senza un limite, con parcheggi selvaggi ovunque, rischiano di diventare una trappola, non consentendo il passaggio ai mezzi di soccorso. L’obiettivo è quello di scongiurare che si verifichino delle tragedie e a quel punto il danno sarebbe irreparabile. All’ordine del giorno del comitato anche la sparatoria avvenuta a Canicattì, dove un giovane è stato ferito a pistolettate.