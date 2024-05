Giovani che si esibiscono in un’atmosfera particolare: al Liceo Classico e Musicale Empedocle tre appuntamenti che metteranno in luce le doti artistiche dei ragazzi. Si chiama “Maggio dei Talenti” la prima rassegna di musica, poesia, narrativa e arti pittoriche in programma i prossimi 8, 15 e 22 maggio, a partire dalle 16.30, nell’aula magna del liceo di via Empedocle, ad Agrigento. Un’iniziativa fortemente voluta dal dirigente scolastico, Marika Helga Gatto. Diversi i momenti delle tre giornate che metteranno in luce, attraverso la musica, l’arte, la poesia, e tanto altro, il talento degli studenti, guidati dai docenti. L’Empedocle ha nella propria missione, tra le altre, la promozione di esperienze culturali che favoriscano la socialità e l’espressione di talenti e abilità artistiche e musicali. Una preziosa occasione per misurarsi con le proprie passioni, in una dimensione pubblica e di confronto costruttivo con i propri coetanei. A fine di ogni momento artistico, verranno consegnati i premi e gli attestati.

Attraverso le esibizioni e le competenze, i ragazzi sapranno trasmettere l’importanza delle passioni, le abitudini “sane” che permettono di centrare i propri obiettivi e gli strumenti vincenti per stimolare le idee giuste e la creatività. La manifestazione si concluderà con la premiazione di un “Grande” talento, cioè di una personalità esterna al Liceoche si è distinta per la propria attività sociale e/o Culturale. Il premiato di questa prima edizione sarà rivelato nell’ultima data (22/05/2024).