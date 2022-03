Mafia, Scozzari: “Dichiarazioni che squarciano il muro dell’omertà”

“Le dichiarazioni della mia assistita sono dirompenti, squarciano il muro dell’omertà e della compiacenza mafiosa. Si tratta di un atto di dissociazione e rescissione di straordinario coraggio. Nel silenzio del Pagliarelli le pesanti e forti parole di questa donna minuta, l’hanno proiettata ad essere un simbolo di grande rottura per quanti oggi vivono e dimorano nelle zone grigie della mafia. Spero lo Stato si accorga dell’importanza di questo gesto e non lo lasci cadere nel vuoto. La mafia si nutre si silenzi e connivenze, la mia assistita ha rotto questo muro omertoso e compiacente, che non può non avere un valore ed un significato”. Lo ha detto l’avvocato Giuseppe Scozzari, difensore dell’ex legale Angela Porcello, in seguito alle dichiarazioni lette in aula al processo “Xydi”, in cui è imputata con l’accusa di mafia.