Mafia, revocata libertà vigilata all’empedoclino Fabrizio Messina

Il magistrato di Sorveglianza di Agrigento Walter Carlisi, accogliendo la richiesta dell’avvocato Salvatore Pennica, ha revocato la libertà vigilata all’empedoclino Fabrizio Messina, già condannato per mafia, fratello del boss ergastolano Gerlandino. L’uomo è stato dichiarato non più socialmente pericoloso. Alla base del provvedimento di revoca le attività svolte dall’empedoclino quali volontariato, e e un percorso di lavoro nell’esercizio commerciale del fratello. “Anche se non ha ha esplicitato alcuna pubblica dichiarazione di dissociazione dalla compagine criminale mafiosa di Cosa nostra ha fatto volontariato e aiutato il fratello nell’attività di vendita di prodotti ittici” scrive il giudice.