Il sostituto procuratore generale di Palermo, Maria Teresa Maligno, ha avanzato la richiesta di condanna nei confronti di 4 imputati coinvolti nel processo “bis” scaturito dall’inchiesta “Montagna”, la maxi operazione dei carabinieri che nel 2018 smantellò l’omonimo mandamento. Si tratta dei fratelli Gerlando e Stefano Valenti, di Favara; Daniele Fragapane, di Santa Elisabetta, e del collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta, anche lui favarese.

La Cassazione due anni fa aveva annullato il verdetto di secondo grado disponendo un nuovo processo che si sta celebrando davanti i giudici della terza sezione della Corte di Appello palermitana.

La procura generale ha chiesto, per i fratelli favaresi Stefano e Gerlando Valenti, un aggravamento della condanna: da concorso esterno (reato per il quale gli erano stati inflitti 6 anni) in associazione mafiosa. Stessa accusa e stessa pena era toccata a Daniele Fragapane, 39 anni, di Santa Elisabetta. Nei suoi confronti il magistrato della pubblica accusa chiede adesso la conferma della sentenza o, in subordine, la riqualificazione in favoreggiamento personale aggravato.

Proposta, infine, una riduzione di pena per il collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta, condannato a 7 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione. Lo stralcio del processo è quello che ha già portato a 26 condanne definitive con il rito abbreviato. Il processo cosiddetto “bis” riprenderà il prossimo 14 novembre con le arringhe difensive.