Mafia, definitive 12 condanne per boss e gregari di Cosa nostra

Definitive le 12 condanne del procedimento, scaturito dall’inchiesta antimafia denominata “Icaro”, che ha disarticolato le nuove famiglie mafiose dell’Agrigentino, in continua riorganizzazione, dopo le varie operazioni. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Cassazione.

Quattordici anni di reclusione sono stati inflitti a Pietro Campo, di Santa Margherita Belice, ritenuto “esponente di vertice dell’organizzazione criminale nel territorio”. Condanna 14 anni e 8 mesi di reclusione per il presunto capo della famiglia mafiosa di Agrigento, Antonino Iacono, detto “Ninu u giardinisi”.

L’empedoclino Francesco Messina, cugino del padre del boss Gerlandino Messina, è stato condannato a 14 anni e 8 mesi. Dieci anni per Rocco D’Aloisio di Sambuca di Sicilia; e 8 anni e 8 mesi per Tommaso Baroncelli di Santa Margherita Belice; 10 anni e 8 mesi per Mauro Capizzi di Ribera; 10 anni per Francesco Capizzi inteso “il milanese” di Porto Empedocle; 10 anni per Francesco Tarantino di Porto Empedocle; 10 anni e 4 mesi per Giacomo La Sala di Santa Margherita Belice; 10 anni per Santo Interrante di Santa Margherita Belice; 9 anni per Diego Grassadonia di Cianciana, e 9 anni per Giuseppe lo Pilato, di Agrigento.