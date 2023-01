Mafia, arresto Messina Denaro: indagato un medico

Inizia ad allungarsi la lista degli indagati dopo la cattura del boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro. Dopo l’autista Giovanni Luppino, finisce sotto inchiesta anche il medico Alfonso Tumbarello, che aveva in cura l’ex primula rossa, a Campobello di Mazara. Settant’anni, per decenni medico di base del paese, era andato in pensione nel dicembre scorso. Fra i suoi assistiti anche il vero Andrea Bonafede, di cui conosceva perfettamente le sembianze, cui avrebbe prescritto diversi farmaci.

Nel frattempo all’interno dell’ultimo covo del numero uno di Cosa Nostra, durante la perquisizione, i carabinieri del Ros non hanno trovato armi, ma profumi di lusso, abiti di note marche di modo, mentre gli ambienti erano stati arredati con mobilio raffinato. Gli investigatori hanno trovato l’impronta del boss, che anche da latitante non ha rinunciato a vestiti ricercati e orologi di pregio, come quello da 35mila euro che aveva al polso quando è stato arrestato.