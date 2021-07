Maddalusa da rivalutare, il consiglio comunale prende posizione.

Approvato dal consiglio comunale di Agrigento, all’unanimità dei presenti, l’ordine del giorno a firma dei Consiglieri Zicari, Alongi, Contino e Vitellaro, volto ad accendere un faro sulle condizioni di degrado in cui versa la strada di Maddalusa ed a riqualificarla. “Per noi è di prioritaria importanza riqualificare la strada di Maddalusa- dicono i consiglieri firmatari- sia per garantire la sicurezza dei nostri concittadini che la percorrono, sia alla luce dell’importante progetto di riqualificazione che interesserà, a breve, l’intera la zona della focetta e che la renderà attrazione turistica. Il Sindaco ha riferito in Aula che è da diversi mesi che lavora nella direzione su cui oggi poniamo l’accento. Nei prossimi giorni in sinergia con gli Uffici del Genio Civile, verificheranno alcune pregiudiziali tecniche per poter eseguire i lavori, che devono essere effettuati nel rispetto delle normative paesaggistiche a tutela e protezione della bellezza del paesaggio. Ringraziamo i Colleghi per aver condiviso e fatto proprio questo obiettivo, siamo sicuri che anche grazie alla posizione assunta dal Consiglio Comunale stasera, sarà più facile per il Sindaco trattare con autorevolezza i tecnicismo da risolvere nelle opportune sedi.”