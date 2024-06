Macabra scoperta, intorno a mezzogiorno, in un terreno a pochi passi dal cimitero comunale di Bonamorone ad Agrigento. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, di una persona è stato rinvenuto in mezzo alla vegetazione. Sul posto sono intervenuti in massa i carabinieri della Stazione di Agrigento e della sezione Radiomobile, agli ordini del capitano Annamaria Putortì.

Al momento è difficile stabilire l’identità del corpo e perché si trovasse lì. Le indagini chiariranno ogni dettaglio ma per il momento non si esclude possa trattarsi di una persona scomparsa. Sul posto anche i carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla vicenda.