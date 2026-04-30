AGRIGENTO – Il flop politico-organizzativo del Movimento 5 Stelle in provincia di Agrigento, rimasto senza lista e senza simbolo a sostegno del candidato sindaco Michele Sodano, lascia adesso spazio a una nuova fase interna. Nel pieno delle polemiche e delle discussioni nate attorno alla mancata presenza ufficiale del M5S nella competizione amministrativa agrigentina, arriva la riorganizzazione voluta dal presidente Giuseppe Conte, con la nomina dei nuovi coordinatori provinciali.

Per la provincia di Agrigento è stata designata Miriam Russello, che subentra a Fabio Falcone. Un passaggio che, al di là della formula ufficiale, assume inevitabilmente anche un significato politico, dopo le difficoltà registrate dal Movimento nel costruire una presenza riconoscibile attorno alla candidatura di Sodano.

Sulla nomina sono intervenuti i deputati agrigentini del Movimento 5 Stelle, Angelo Cambiano, deputato all’Ars, e Ida Carmina, deputata alla Camera.

«Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a Fabio Falcone per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso del suo incarico, svolto in una fase complessa e delicata per il nostro Movimento», dichiarano i due parlamentari. «Il lavoro portato avanti ha contribuito a mantenere vivo il presidio territoriale e a rafforzare il dialogo con i cittadini».

Carmina e Cambiano rivolgono poi gli auguri alla nuova coordinatrice: «A Miriam Russello auguriamo buon lavoro, fiduciosi che saprà interpretare questo ruolo con responsabilità, entusiasmo e spirito di servizio, contribuendo al consolidamento e al rilancio dell’azione politica del Movimento 5 Stelle sul territorio agrigentino».

«La riorganizzazione in corso – concludono – rappresenta un passaggio importante per rafforzare la presenza del Movimento nei territori e per costruire un percorso condiviso, fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla credibilità».

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