E’ tempo di big match al PalaMoncada. Questo pomeriggio M.Rinnovabili e Virtus Roma si sfidano per un posto in vetta. Palla a due alle 18, partita valida per dodicesima giornata di Serie A2 (girone Ovest). Agrigento arriva da una sconfitta in trasferta sul campo di Casale Monferrato mentre la Virtus Roma è reduce dai due passi falsi contro Rieti e Siena. Coach Franco Ciani ribadisce il concetto “Il nostro dovrà essere un approccio positivo; abbiamo voglia di far bene e per noi, l’arrivo della capolista deve essere uno stimolo in più”. In tale contesto, si inserisce la spinosa questione del palazzetto non sempre sold-out anche nelle occasioni più importanti come questa. È ora di riempire il PalaMoncada è l’esortazione, nonché l’auspicio, del condottiero biancazzurro. Ma per centrare la vittoria bisognerà avere la meglio di una Virtus che vuole ritornare nella massima serie, campionato che nel recente passato l’ha vista protagonista di una finale scudetto. Agrigento arriva a questa partita con qualche acciaccato e la speranza di poter recuperare giocatori importanti. Roma, come sottolineato dal direttore sportivo Cristian Mayer, ha invece tra i punti di forza il fatto di poter contare su un roster dalle ampie rotazioni. Un’arma in più per la Fortitudo potrebbe essere invece il fatto di avere una squadra che ha saputo assimilare nel tempo i meccanismi tattici.