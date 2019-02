M Rinnovabili, Ciani invoca il santo patrono

La Fortitudo nel segno di San Gerlando. La squadra di Franco Ciani affronta Latina nel giorno del santo patrono. Questa sera, con palla a due alle 20,30, ad Agrigento si gioca M Rinnovabili – Benacquista Latina. Una partita insidiosa contro un avversario tosto. La compagine laziale, allenata da Franco Gramenzi, giunge a questa partita galvanizzata dall’importante vittoria sulla seconda in classifica Rieti e, con tre vittorie nelle ultime quattro partite, si è insediata al sesto posto a quota 26 punti. Agrigento a quota 24 è reduce dal KO subito nella sfida contro la Remer Treviglio. Il coach della M Rinnovabili alla vigilia della sfida si è divertito a fare alcuni parallelismi con il momento che sta vivendo la città, che dopo 8 anni di assenza ha visto riaprire la sua Cattedrale. “Sia ben chiaro, non è mia intenzione mischiare sacro e profano o provare a dare significati paritetici alle due situazioni – ha detto – ma se da un lato l’anima e la mente dell’uomo non possono che vivere intensamente il tripudio per la riapertura di un simbolo di fede, di unione, di speranza e di storia per il quale con gioia ed entusiasmo abbiamo fatto il tifo più volte nel recente passato, dall’altro la razionalità del tecnico non può sottovalutare quale importanza potrebbe avere un innesto in grado di dare muscoli, mestiere e consistenza alla squadra, ma soprattutto nuova energia a tutto e tutti”. Agrigento costretta a rinunciare a Giacomo Zilli è ancora a caccia di un rinforzo. In questi giorni è circolato il nome di Francesco Quaglia. La società non ha né confermato e nemmeno smentito.