Confcommercio Agrigento e l’Ente Bilaterale del Terziario si uniscono al lutto per la scomparsa di Rosalia Graci

Un grave lutto ha colpito Antonio Giardina, direttore di Confcommercio Agrigento, per la scomparsa della cara mamma Rosalia Graci. Una notizia che ha suscitato profondo cordoglio negli ambienti istituzionali e associativi del territorio, dove Giardina è da anni punto di riferimento per il mondo del commercio e delle imprese.

Alla famiglia Giardina si sono stretti con partecipazione e vicinanza il Presidente, la Giunta, il Consiglio direttivo, l’Assemblea e il personale di Confcommercio Agrigento, insieme agli organismi dell’Ente Bilaterale del Terziario, condividendo il dolore per una perdita che segna profondamente il piano umano e affettivo. Alla famiglia, ad Antonio Giardina e ai suoi cari, giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di AgrigentoOggi.

