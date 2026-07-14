

Profondo cordoglio ad Agrigento per la scomparsa di Viarella Marchese Ragona, moglie di Stefano D’Alessandro, noto imprenditore turistico siciliano e titolare dell’Hotel Villa Athena.

La notizia ha suscitato commozione tra quanti hanno conosciuto e stimato la famiglia D’Alessandro, da anni punto di riferimento dell’ospitalità agrigentina.

I funerali saranno celebrati domani alle ore 16.30 presso la chiesa del Villaggio Peruzzo.

Il direttore, la redazione e tutto lo staff di AgrigentoOggi esprimono le più sentite condoglianze a Stefano D’Alessandro, ai familiari e a tutti i loro cari, stringendosi con affetto al loro dolore in questo momento di profonda tristezza.

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