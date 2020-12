Lutto nel mondo della musica, stroncato dal Covid Lelio Giannetto

Lutto nel mondo della musica a Palermo. E’ morto stroncato dal Covid Lelio Giannetto, 59 anni, compositore, contrabbassista e fondatore dell’associazione Curva minore. Da qualche giorno dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute era stato ricoverato in ospedale. “Lelio Giannetto ci ha lasciati: se n’è andato un grande artista, ma soprattutto un amico. Lelio è stato uno sperimentatore, un ricercatore, un artista a tutto tondo. La sua ricerca, spaziava dalla musica alla letteratura, dalla filosofia ai nuovi linguaggi”, scrive sui social l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana , Alberto Samonà. Questa estate proprio con l’assessorato aveva messo in scena con circa 50 artisti, lavorando nell’area archeologica dei Bagni di Mezzagnone a Santa Croce Camerina, uno spettacolo ispirato a Gesualdo Bufalino dal titolo ‘Cento Sicilie’. “Un successo assoluto, replicato qualche giorno dopo nel Parco archeologico di Selinunte – ricorda adesso Samonà – A novembre avevamo condiviso anche il progetto ‘RiEvoluzione’ e avevamo già in mente una nuova iniziativa per la prossima estate, per valorizzare aree archeologiche meno conosciute dell’entroterra Siciliano. Mi mancheranno le nostre telefonate nelle quali – tu di sinistra e io di destra – ci confrontavamo su temi di attualità, di politica, di filosofia e di arte, trovandoci spesso d’accordo. Ciao Lelio, mancherai!”. (Adnkronos)