Lutto nel giornalismo: è morto Tonino Butera

Ci sono notizie che arrivano come un boomerang. Non te le aspetti. Questa mattina è arrivata quella della morte del collega giornalista Tonino Butera. Si è spento prematuramente , all’età di 54 anni, a causa di un brutto male. Era impiegato dell’enel ma il giornalismo sportivo era la sua passione. Ha lottato per lo stadio della sua Aragona. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorarci insieme, perde soprattutto un carissimo e affettuosissimo amico. Alla moglie, Enza Cannella, ai suoi figli, Salvatore e Ilaria, e ai parenti tutti di Tonino, un grande, forte abbraccio da tutta la redazione di AgrigentoOggi con in testa il direttore Domenico Vecchio che con lui ha lavorato fianco a fianco per seguire le festa in A2 della pallavolo Aragona. I funerali saranno celebrati sabato pomeriggio, 29 ottobre, alle 16, nella Chiesa Madre di Aragona.