Il nostro giornale si stringe attorno ad Alessandro Bazan e tutti i familiari per la perdita del caro padre, che è stato fotografo per il Giornale di Sicilia e si è pensionato come geometra alla Provincia. Le più sentite condoglianze da dal direttore Domenico Vecchio e da tutto lo staff del giornale. I funerali si terranno domani lunedì 5 ottobre alle 16,30, nella chiesa della Madonna della Provvidenza, Don Guanella, Agrigento.