Il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia ha proclamato il lutto cittadino per i funerali del fisioterapista Filippo La Bella, 46 anni, sposato e padre di due figli. deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio. L’uomo in sella alla sua moto Ducati si è schiantato contro un albero.

Maniglia, che è fuori sede, si è già raccordato con il suo vice che lunedì firmerà l’ordinanza. Bandiere a mezz’asta e saracinesche degli esercizi commerciali abbassate nel giorno dell’addio al racalmutese.

“Una triste disgrazia ha colpito la nostra comunità. La morte del giovane Filippo La Bella ha lasciato tutti quanti sbigottiti. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia per la dolorosa perdita. Era un bravo ragazzo”, ha detto il primo cittadino.