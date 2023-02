“Luoghi del cuore”, il Santuario di Siculiana secondo in Sicilia

Il Santuario di Siculiana secondo in Sicilia e quindicesimo a livello nazionale. Quarto nella classifica Borghi nei borghi. 13.105 voti i voti ottenuti dalla chiesa Madre in meno di due mesi. La classifica è quella dell’undicesima edizione de “I luoghi del cuore” del Fai – Fondo per l’ambiente italiano: 15 i luoghi più votati in Sicilia. Prima del Santiasimo Crocifisso c’è il Cimitero Vecchio di Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. Il monumento di Siculiana occupa il 16° posto nella classifica nazionale prima della Scala dei Turchi di Realmonte che si piazza invece al 6° posto in Sicilia e al 64° in Italia. Più in basso il Fondo librario antico di Licata (9° in Sicilia, 85° in Italia) mentre la Valle dei Templi è al 13° posto in Sicilia e al 140° in Italia.

“Un grande risultato per il Santuario del SS Crocifisso- commenta il sindaco , Peppe Zambito- un riconoscimento alla sua storia e alla sua ricchezza artistica. Un successo per la comunità di Siculiana impegnata in un progetto di riqualificazione urbana e di riscoperta culturale. Grazie al FAI Agrigento per questa grande opportunità di valorizzazione e promozione del nostro territorio. Grazie al presidente del comitato promotore Vito Salvaggio, a don Giuseppe Carbone e a quanti hanno contributo con il proprio voto.”