Lunedì riaprono le scuole

“ Su disposizione degli assessori regionali Lagalla e Razza, lunedì riapriranno tutte le scuole in Sicilia secondo le disposizioni nazionali e regionali.” A chiarirlo è il sindaco di Agrigento, Franco Micciché. Il primo cittadino informa anche sui contagi in città: “sono 151 oggi ad Agrigento i positivi al Covid-19. In teoria 8 in meno di ieri, ma in realtà è perché ci sono stati altri 10 guariti, i nuovi casi registrati oggi sono quindi due. All’ospedale San Giovanni di Dio ci sono sei persone ricoverate in degenza covid ordinaria mentre 145 sono in trattamento domiciliare”.