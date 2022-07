Lunedì Pirandelliani, successo per il primo degli incontri con Beniamino Biondi

Si è registrato un grande successo, ieri sera a Villa Aurea, con tutti i posti occupati dal numeroso pubblico presente in sala, per il primo appuntamento della rassegna cinematografica dal titolo “Lunedì pirandelliani”, a cura di Beniamino Biondi. Un’idea che ha funzionato molto bene grazie ai tre appuntamenti fissi ogni lunedì e al progetto innovativo di celebrare Luigi Pirandello nel passaggio dalla pagina scritta al cinema, in una verifica del valore che le novelle del drammaturgo agrigentino hanno assunto nella traduzione cinematografica. I “Lunedì pirandelliani”, grazie al riscontro ottenuto, possono diventare una formula periodica anche in altre stagioni dell’anno, valorizzando ancora di più uno spazio come Villa Aurea – tra il tempio di Ercole e il Tempio della Concordia – adatto alla realizzazione di eventi culturali che possono portare sempre maggiore richiamo, anche grazie alle stagioni musicali che si sono succedute. Dopo il film di ieri, “Questa è la vita” con Totò e Aldo Fabrizi, che contiene due sequenze famosissime del cinema pirandelliano, sarà la volta lunedì 18 di “Come prima, meglio di prima”, un’opera di Douglas Sirk che dimostra come Pirandello sia stato utilizzato anche dal cinema americano nella cornice di un classico melodramma, cioè dentro coordinate culturali assai diverse da quelle europee. Si chiude il 25 luglio con “Tu ridi”, opera dei fratelli Taviani, con protagonista un giovane Luca Zingaretti in una delle sue migliori interpretazioni per i due registi che hanno ricavato, nella loro carriera, molti film da suggestioni pirandelliane.