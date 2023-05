Lunedì i funerali di Antonio Mendolia. Sarà lutto cittadino

Sono stati fissati per lunedì alle 15.30 nella chiesa di San Francesco a Favara i funerali di Antonio Mendolia, 13 anni, morto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in via Portella. In occasione dell’ultimo saluto al piccolo Antonio, come annunciato dal sindaco Antonio Palumbo, a Favara sarà lutto cittadino. Tutti gli eventi previsti per il week end sono stati annullati. Della ricostruzione del tragico incidente si stanno occupando i carabinieri e i vigili urbani, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento.