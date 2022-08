L’ultimo saluto a Fonziu Purtusu, padre Pontillo: “In tanti ti hanno apprezzato”

Una cerimonia semplice in una cattedrale gremita per dare l’ultimo saluto a Fonziu Purtusu, all’anagrafe Alfonso Restivo.

“Una straordinaria testimonianza di affetto e vicinanza ad un uomo semplice e molto amato”. Sono le parole del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, presente oggi pomeriggio ai funerali dell’84enne deceduto all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Don Giuseppe Pontillo, parroco della Cattedrale, ha voluto ricordare la figura di “Fofò”: “Non siamo qui per darti l’addio, ma per salutarti. Tanti credevano di prenderti in giro, ma eri tu a prendere in giro loro, altri vivevano nell’indifferenza, ma in tanti ti hanno apprezzato per la tua vita stravagante e piena di allegria”. Presenti anche tutti i sacerdoti del seminario.

VIDEO