L’ultimo appello al voto dei 2 candidati sindaco agli elettori di Agrigento – VIDEO

L’ultimo giorno della campagna elettorale più anomala della storia della città di Agrigento. L’emergenza coronavirus ha costretto i candidati sindaci a condurre una battaglia politica utilizzando, sopratutto, i social a causa del misure anti-contagio varate a causa dalla pandemia di covid-19.

Calogero Firetto alle ore 18,00 di questa sera chiuderà a Fontanelle in piazza Barone Celsa (accanto bar Fontanelle ) la propria Campagna elettorale. Franco Miccichè in serata sarà in centro città, dove chiuderà la campagna elettorale con i suoi sostenitori, dopo aver lanciato il suo ultimo appello elettorale.

I due contendenti alla poltrona di sindaco hanno lanciato l’ultimo appello agli elettori. Il sindaco uscente chiede scusa, lo sfidante fiducia.

“In questi cinque anni abbiamo tenuto a galla la municipalità agrigentina, abbiamo lavorato sodo e sacrificando il contatto esterno con i cittadini, nel prossimo mandato avremo più tempo per stare per strada e tra la gente”, questo l’appello del candidato Firetto.

“Ringrazio tutti gli elettori che mi hanno votato al primo turno, e spero che confermino il voto in questo rush finale; Mi sono speso per Agrigento e voglio continuarlo a farlo, non vi deluderò”, questo l’appello del candidato Miccichè.