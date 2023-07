Con l’intento di preservare la memoria di due grandi uomini e magistrati, l’ANM sottosezione di Agrigento e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento hanno organizzato un momento di riflessione e commemorazione aperto alla comunità agrigentina.

Grazie all’iniziativa dell’ANM sottosezione di Agrigento e all’Ordine degli Avvocati di Agrigento, il mercoledì 19 luglio 2023, presso il Teatro del Parco Archeologico della Valle dei Templi, si terrà uno spettacolo di grande intensità che ha già riscosso un enorme successo di pubblico e critica sin dal suo debutto al Teatro Stabile di Catania nell’aprile 2022. Questa sarà anche la 100ª replica dello spettacolo, un traguardo significativo.

Rappresentato nei più prestigiosi teatri europei e italiani, nonché in sedi istituzionali come la Corte di Giustizia Europea in Lussemburgo (unico spettacolo ad essere ospitato in quella sede), “L’Ultima Estate” ha ricevuto il prestigioso “Premio Scudo” lo scorso ottobre.

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in una dimensione intima e quotidiana mai vista prima, sono ritratti in modo intenso. “L’Ultima Estate – Falcone e Borsellino 30 anni dopo” è un’opera che svela la forza, l’umanità e il profondo senso dello Stato di questi due uomini e amici. Scritto da Claudio Fava, diretto da Chiara Callegari e magistralmente interpretato da Simone Luglio e Giovanni Santangelo.

Sulla scena sono presenti pochi elementi essenziali, poiché la parola prevale su tutto. La parola emerge dalle tastiere di una macchina da scrivere o viene riprodotta da un registratore, si manifesta nei dialoghi tra i due protagonisti. Questa parola raggiunge il pubblico che, alla fine dello spettacolo, si pone una domanda: “Qual è il nostro ruolo ora?” A trent’anni dalle stragi, questo spettacolo risveglia le coscienze degli adulti e illumina quelle delle nuove generazioni.