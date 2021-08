Lui al mare e qualcuno gli danneggia l’auto. Vittima un impiegato banca

Saranno le indagini a chiarire il movente del danneggiamento dell’autovettura, di proprietà di un cinquantenne, impiegato di banca. Ignoti gli hanno devastato la carrozzeria del mezzo in più punti. Si privilegia il raid vandalico. E’ successo, venerdì pomeriggio, a pochi passi dalla spiaggia di Maddalusa. L’uomo con la sua famiglia ha trascorso qualche ora al mare. Proprio in quei momenti qualcuno è entrato in azione. Con l’utilizzo di un cacciavite o di un grosso chiodo, si è accanito contro la carrozzeria lasciando graffi e rigature in più punti.

Da lì a poco si è allontanato dalla zona. Senza essere visto. A fare l’amara scoperta è stato lo stesso proprietario, mentre si stava apprestando a recuperare la propria vettura, e fare ritorno a casa. Immediatamente ha dato l’allarme al 112. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti che, dopo un primo sopralluogo, hanno avviato le indagini. Sulla vicenda aperto un fascicolo d’inchiesta, attualmente a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento. Nella zona non ci sarebbero impianti di videosorveglianza.