Lucìe, Femminile Plurale incontro a Menfi mercoledì 1 dicembre

Al di là dei luoghi comuni, “Lucìe”, le bollicine biologiche ed integrali di Samantha Di Laura, Ceo dell’azienda Scirocco Srl, specializzata nell’agroalimentare gestito in modo etico, a Menfi, in provincia di Agrigento, diventano ambasciatrici dell’ascolto e del dialogo per prendere consapevolezza di sé, con il concept itinerante “ Lucìe, Femminile e Plurale”.

“ Lucìe significa luminose, splendenti e si riferisce- spiega Samantha Di Laura– alla luminosa opalescenza delle nostre bollicine ma vuole anche essere un luogo in cui tutt*, senza distinzione di sesso, religione, status sociale, possano raccontarsi, illuminarsi, ispirarsi e sostenersi a vicenda”

“ Lucìe, Femminile e Plurale”, è un “racconto” dal Nord al Sud dell’Italia, che mette al centro le donne ed il loro quotidiano. Lo fa con l”eleganza di un vino che lega attenzione alla salute ( senza solfiti aggiunti, senza zuccheri, non filfrato, biologico, vegano, solo 11,5% gradi alcol) e al benessere femminile. Infatti Scirocco Srl è un’azienda di tutte donne in cui Samantha di Laura, definita “manager del terzo tipo”, ha messo in atto politiche lavorative che favoriscono equilibrio tra vita professionale e familiare con la creazione di biblioteche ed uffici aperti ai bambini. A riconoscere il suo impegno, Banca Intesa San Paolo e la Fondazione “Marisa Bellisario” che le hanno conferito quest’anno l’ambito premio “Women Value Company”.

A Menfi, al Wood Wine Pub, in via della Vittoria, 244, mercoledì 1 dicembre alle 19, 00 il primo degli appuntamenti di “ Lucìe, Femminile e Plurale: da donna a donna”.

“ Il 25 novembre, nel giorno per l’eleiminazione della violenza sulle donne- afferma Samantha Di Laura- abbiamo preferito il silenzio. Noi vogliamo continuare a parlarne quando i riflettori si spengono, coinvolgendo donne e uomini perchè il cambiamento appartiene a tutt*”.