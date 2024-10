La festività dei Defunti, celebrata il 2 novembre, è un momento di grande significato in Sicilia, dove le tradizioni culinarie si intrecciano con la memoria e il rispetto per i cari scomparsi. In questa occasione, i dolci tipici ricoprono un ruolo fondamentale, portando con sé sapori antichi e storie di famiglia.

Tra i dolci più emblematici ci sono gli ossa di morto, biscotti a forma di ossa, preparati con una pasta frolla arricchita da mandorle e aromi, spesso decorati con glasse colorate. Un altro dolce tipico è rappresentato dai taralli rami di miele, dolci a forma di ciambella, croccanti e profumati, spesso ricoperti da uno strato di miele che conferisce loro un sapore avvolgente e intenso.

In aggiunta, non si possono dimenticare i frutti di martorana, piccole opere d’arte realizzate con pasta di mandorle e colorate in modo tale da imitare la frutta fresca. Questi dolci non solo deliziano il palato, ma anche gli occhi, diventando protagonisti delle tavole siciliane in questa giornata speciale.

La Pasticceria Marrone di Favara è un vero paradiso per gli amanti delle dolcezze tradizionali siciliane. Tra le sue specialità, spiccano le deliziose aste di mandorla e la frutta di martorana, vere opere d’arte pasticcera. Le paste di mandorla, preparate con mandorle selezionate e ingredienti freschi, offrono una fragranza irresistibile e una consistenza perfetta, che conquistano al primo morso. Accanto a queste, la frutta di Martorana, coloratissima e realizzata con maestria, riproduce con grande realismo i frutti della natura, diventando un simbolo della tradizione dolciaria siciliana. Ogni boccone è un viaggio nei sapori autentici della Sicilia, dove la qualità e la passione per l’arte pasticcera si fondono in un’esperienza unica e indimenticabile.

• Luciano, quali dolci tipici sta preparando per la festività dei Defunti?

Tra i dolci più richiesti sicuramente ci sono i taralli ma anche rami di miele e ossa di morto, oltre che la tradizionale frutta di martorana.

• Può raccontarci come vengono realizzati i taralli i rami di miele e le ossa di morto? Quali ingredienti usi?

Farina maiorca tipica siciliana, latte, strutto e miele d’arancio sono gli ingredienti chiave per realizzare i nostri dolci .

• Ci sono dei segreti particolari per ottenere la giusta croccantezza?

Sicuramente la giusta lavorazione e la cottura perfetta, oltre che il “sentimento” e la passione che sono alla base per la riuscita di tutti i dolci.

• Per quanto riguarda i frutti di martorana, come si fa a dare loro un aspetto così realistico? Qual è la ricetta di base?

Occorre lavorarli con delicatezza e poi dopo averli dipinti di giallo si passa a dipingerli con i colori dei frutti che si vogliono riprodurre. Da noi se ne occupa mia moglie Antonella che ci mette molta cura e attenzione. La ricetta di questo tipo di dolce prevede l’uso di pasta di mandorle, zucchero e miele. Ovviamente il segreto di un buon prodotto oltre che la materia prima, è il giusto equilibrio degli ingredienti.

• C’è un dolce che ha un significato speciale per te in questa festività? Perché?

Sicuramente il tarallo, perché mi riporta indietro nel tempo quando lo mangiavo da bambino a casa di mia nonna .

• Quali sono le reazioni dei clienti quando assaggiano questi dolci tradizionali?

Oltre ai nostri clienti dai quali riceviamo spesso i complimenti, sono quelli che vengono da fuori che apprezzano soprattutto i dolci tipici proprio come quelli che stiamo preparando per la festa di Tutti i Santi e dei Defunti.

• Ha qualche aneddoto legato alla preparazione di questi dolci nella sua famiglia o nella sua attività?

Quando ho iniziato a studiare ho avuto la fortuna di avere degli ottimi maestri che mi hanno insegnato tanto di questo meraviglioso lavoro. Nella mia famiglia nessuno si è mai occupato di pasticceria, io sono il primo ed ad oggi, mi sento di ringraziare non solo la mia famiglia, mia moglie che condivide con me la gestione di questa attività ma anche i miei collaboratori ed in particolare Calogero Contino che da oltre vent’anni si occupa di dolci tradizionali.

Concludendo, i dolci della festività dei Defunti non sono solo un modo per onorare i cari scomparsi, ma anche un’occasione per vivere e trasmettere la cultura siciliana attraverso il cibo. La passione di artigiani come Luciano Marrone è fondamentale per mantenere viva questa tradizione.

